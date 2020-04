En cas de pénurie d’équipement de protection médical, le personnel de la santé n’aura ni le devoir ni l’obligation d’intervenir auprès d’une personne infectée par la COVID-19, mentionne un nouveau document sur les droits et responsabilités des travailleurs de la santé dont Le Devoir a obtenu copie.

Dans la situation pandémique actuelle, le personnel soignant a « le devoir de se protéger avant d’agir », stipule l’énoncé de position dévoilé par le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Non seulement le soignant n’est obligé « ni par la loi ni pas son code de déontologie » de prendre le risque d’être contaminé en prodiguant des soins à une personne qui pourrait lui transmettre la COVID-19, précise le document, « il pourrait même être tenu [selon les directives de certains établissements] de ne pas prendre de risque au moment d’intervenir ».

Dans le cas où le soignant trouverait « insupportable » de ne pas intervenir, « il devrait pouvoir justifier le risque qu’il aura pris pour lui, d’autres patients, ses collègues, le système de santé et la société », indique l’énoncé de position intitulé Pénurie d’équipements de protection individuelle pendant la pandémie de COVID-19. Entre le devoir professionnel de soigner et celui de se protéger : que choisir ?.

«La témérité n’est pas de mise dans le contexte d’une pandémie comme celle de la COVID-19, où tout un chacun doit faire preuve de professionnalisme et de solidarité responsable : un soignant risque de faire plus de mal que de bien s’il est infecté, faute de précautions », est-il mentionné.

Dans l’éventualité où un membre du personnel soignant ne pourrait offrir de soins à un patient atteint ou soupçonné d’être atteint de la COVID-19 en raison de l’absence d’un équipement de protection individuelle (EPI), le travailleur de la santé devra immédiatement avertir son supérieur et les « correctifs nécessaires » devront être mis en œuvre pour « minimiser la prise de risque et prodiguer aux patients les soins requis ».

Le document — qui fait suite à une réflexion menée conjointement par les quatre ordres professionnels au cours des dernières semaines — fait donc ressortir le dilemme éthique auquel le personnel soignant pourrait être confronté en cas de pénurie de matériel de protection : « la tension entre leurs convictions morales, leurs obligations légales et déontologiques et leurs devoirs de respecter les mesures de santé publique visant à enrayer la pandémie ».

L’urgence sanitaire actuelle, et la « rareté » des EPI, forcent la recherche d’un « nouvel équilibre » entre l’ensemble de ces tensions et exigent des soignants « d’agir parfois différemment » qu’à l’habitude, précise l’énoncé de position qui était grandement attendu par le personnel médical.