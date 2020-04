3605 travailleurs de la santé sont infectés par la COVID-19

Il y a, au bas mot, 3605 travailleurs de la santé qui ont contracté la COVID-19 au Québec, en vertu des chiffres fournis par le ministère de la Santé mardi.



En clair, près d’une personne sur cinq (17 %) ayant contracté le nouveau coronavirus œuvre dans le milieu de la santé, où les travailleurs ont dit craindre de devenir des vecteurs de transmission dès le début de la crise.



Le décompte officiel du ministère au sujet des travailleurs de la santé infectés avait été établi à 2490 cas dimanche. Il a ainsi fait un bond de 1115 cas en deux jours.

Dans les ressources d’hébergement pour personnes âgées et vulnérables, Québec dénombrait mardi 4399 personnes ayant contracté la COVID-19. C’est donc dire que les résidents de ces établissements et les travailleurs de la santé comptent à eux seuls pour 40 % des 20 126 cas confirmés au Québec, toujours en date de mardi.



Et ces nombres pourraient être sous-évalués : la Fédération des médecins résidents du Québec, par exemple, ignore combien de résidents ont été infectés par le virus depuis le début de l’épidémie. « On n’a pas de chiffre connu, ce n’est pas dévoilé à notre instance », a déclaré mercredi son président, Christian Campagna, dans un entretien avec Le Devoir.



La FMRQ se réunit environ trois fois par semaine avec des représentants du ministère de la Santé. Or « à moins que nos résidents nous disent eux-mêmes qu’ils ont contracté la COVID, c’est très difficile de le savoir », a déclaré le Dr Campagna. « On va le savoir probablement en post mortem », a-t-il ajouté.