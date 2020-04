Combien de décès a causé la grippe saisonnière depuis le début de la pandémie de COVID-19?

À voir en vidéo

Dès les premiers cas de COVID-19 détectés à Wuhan, on a tenté de comparer cette nouvelle maladie avec la grippe saisonnière (ou influenza). Chaque année, environ un milliard de personnes dans le monde souffrent de la grippe. Du nombre, l'OMS estime qu'entre 290 000 et 650 000 malades perdent la vie. L'agence ne fournit cependant pas de bilan détaillant le nombre de décès pour chaque saison de grippe. Dans le cas de la COVID-19, on recense à l'heure actuelle plus de 170 000 décès sur la planète.Au Canada, le dernier bulletin de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) rapporte 2382 hospitalisations, 290 admissions aux soins intensifs et 103 décès associés à la grippe. Le graphique ci-dessous montre l'évolution du nombre d'hospitalisations liées à la grippe saisonnière chez les adultes.Les données pour la saison 2019-2020 fournies par l'ASPC (et compilées par le Canadian Immunization Research Network) doivent toutefois être prises avec un grain de sel. Puisque la grippe n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, elles sont incomplètes. Le véritable bilan est vraisemblablement plus lourd. Pour établir son bilan annuel, l'ASPC procède à des extrapolations qui lui permettent d'estimer le fardeau total de la grippe. Ces dernières années, elle rapporte ainsi une moyenne de 12 200 hospitalisations et de 3500 décès causés par l'influenza au pays. Dans le cas de la COVID-19, les autorités de santé publique recensent pour l'instant 2369 hospitalisations, 605 admissions aux soins intensifs et 1728 décès au Canada.