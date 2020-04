Des employés du 811 appellent à l'aide

« J’ai des collègues qui font des attaques de panique dans leur char avant de rentrer au travail alors que leur job comme intervenants sociaux, c’est justement de rassurer les personnes qui font des attaques de panique. »

Intervenante au service téléphonique 8-1-1 Info-Social de Laval, Josée McGrath n’en peut plus au point où elle a décidé de briser le silence. Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre et à la ministre de la Santé, elle lance un véritable cri du cœur pour dénoncer « l’inaction et l’intransigeance » de son employeur, alors que la maladie a frappé au sein de son équipe.

« Mon équipe de travail vit une situation de crise sans précédent parce que les consignes émises par l’INSPQ en matière de santé et de sécurité au travail n’ont pas été respectées », a déploré Mme McGrath, en reconnaissant que sa sortie publique pourrait lui coûter son emploi.

Dans son équipe, six personnes ont la COVID-19, ce que confirme le CISSS-Laval en précisant toutefois qu’il ne s’agit pas d’une « éclosion ». À Montréal, 12 employés de la centrale téléphonique 8-1-1 Info-santé/Info-social sont également infectées et 7 personnes sont en attente d’un diagnostic.

« On ne nous a pas écoutés et maintenant, j’ai des collègues dont la famille au complet est contaminée », déplore Mme McGrath. Elle raconte notamment que les employés doivent travailler à 2-3 personnes dans un même bureau et que les locaux n’ont été désinfectés que tout récemment. Elle juge « honteux » qu’il ait fallu que son syndicat s’en mêle et qu’un enquêteur de la Commission des normes, de l’équité de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) vienne faire une inspection pour que les gestionnaires réagissent.

« Je vous rappelle que mon équipe EST DES PLUS ESSENTIELLES en étant à l’écoute de la souffrance et de la détresse de la population en ce temps de crise sanitaire. NOUS SOMMES LE 811 ! », a-t-elle écrit dans sa lettre au premier ministre, qui a été appuyée par une quarantaine de personnes dont des syndicats et des professeurs d’université en travail social.

Dès qu’il a eu vent des premiers cas, le CISSS-Laval dit avoir « rapidement » pris des mesures pour protéger les employés, à commencer par le dépistage. Des barrières physiques sont installées pour empêcher les gouttelettes et des masques seraient maintenant disponibles pour tous les employés.

Pointe de l’iceberg

Selon Marjolaine Goudreau, présidente du RECIFS — l’association des intervenants et intervenantes sociales du Québec, Mme McGrath dit tout haut ce qu’ils sont plusieurs à penser tout bas. « J’ai plusieurs témoignages de gens qui sont de plus en plus stressés. On a des travailleurs sociaux qui doivent travailler dans des contextes où ils ne contrôlent pas leur sécurité physique ni psychologique. »

Au CIUSSS de l’Est-de-l’Île, plusieurs employés n’ont toujours pas accès au télétravail. « On est plusieurs à partager des lieux communs et c’est comme ça depuis le début», raconte un travailleur social qui veut garder l’anonymat par crainte de représailles.

Il semblerait que le télétravail ne soit pas possible en raison de la faible disponibilité des « jetons », soit une clé informatique donnant accès à distance aux dossiers. Au CISSS-Laval, bien que les travailleurs du service Info-Social n’interviennent uniquement par téléphone, il n’est pas non plus possible de permettre le télétravail. « La technologie « softphone » n’est pas disponible à distance », a indiqué Judith Goudreau, la responsable des communications.

Selon Angelo Soares, sociologue du travail et professeur à l’UQAM, le problème est la mauvaise gestion dans le réseau de la santé. « Ce qui se dit en haut n’arrive pas à la base », a-t-il dit, en faisant allusion à ce qui se dit dans les points de presse du gouvernement. « Le mauvais leadership, c’est quand [le gestionnaire] ne se préoccupe pas de la santé et de la sécurité de ses employés. Et lorsque les problèmes commencent à devenir trop grands, il essaie de faire taire les gens. »