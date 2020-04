L’Ontario rapporte 606 nouveaux cas de COVID-19 et 31 nouveaux décès

L’Ontario signale 606 nouveaux cas de COVID-19, la plus forte augmentation en une seule journée, et 31 nouveaux décès.

Malgré cette forte augmentation, le nouveau total de 11 184 cas n’est que de 5,7 % supérieur à celui de la veille, ce qui poursuit la tendance d’une croissance relativement faible des nouveaux cas détectés.

Le total inclut 584 décès et 5515 guérisons.

Les nombres de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 et de patients sous ventilation ont légèrement diminué, tandis que le nombre de personnes en soins intensifs est demeuré stable.

Les responsables de la santé de l’Ontario devraient publier lundi une modélisation mise à jour des cas de COVID-19.

La médecin hygiéniste en chef adjointe, la Dre Barbara Yaffe, a déclaré que les prévisions « semblent généralement meilleures », mais que la province n’est pas encore sortie du bois.

La dernière modélisation a été publiée le 3 avril, et les projections montraient alors que 1600 Ontariennes et Ontariens pourraient mourir et 80 000 pourraient être infectés en tenant compte des restrictions imposées à ce moment.

La même journée, le premier ministre Doug Ford avait ordonné la fermeture d’autres entreprises.

La modélisation précédente indiquait également qu’aujourd’hui, dans le « meilleur scénario », plus de 1200 personnes confirmées comme ayant la COVID-19 seraient dans des unités de soins intensifs, mais ce nombre n’est actuellement que de 247.