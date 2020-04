La vie qui continue, au temps de la COVID -19

Ce texte fait partie du cahier spécial La parole aux résidences

De Québec à Montréal, en passant par Gatineau et Shawinigan, il n’est pas impossible que vous passiez devant l’une des 31 résidences pour retraités du Groupe Maurice, vaste réseau qui fêtait l’an dernier ses 20 ans. Cette année, en cette période de crise, les réjouissances semblent lointaines, mais c’est l’occasion de déployer de nouvelles formes de créativité, fait valoir le groupe.

Ces établissements, qui regroupent chacun quelques centaines de résidents, sont des milieux de vie où se croisent locataires, employés et gestionnaires, habituellement dans un calme feutré, ponctué d’activités variées. La réalité actuelle est bien différente, et nécessite chaque jour ingéniosité et souplesse, le tout avec l’ambition d’injecter « du bonheur chaque jour ». C’est le défi que veut relever Sarah Ouellette, conseillère au département Communications et Affaires publiques du Groupe Maurice, et son organisation s’y applique.

Enchanter le quotidien

Le vent de panique qu’a semé l’apparition de la COVID-19, entraînant dans son sillage mesures de confinement, distanciation sociale et règles d’hygiène spartiates, a bousculé tous les milieux de vie, et les résidences pour aînés en premier lieu, segment de la population très vulnérable et déjà durement touché par le virus. Le Groupe Maurice n’y a pas échappé. « Il fallait à la fois assurer la sécurité maximale des résidents, éliminer autant que possible les va-et-vient et faire en sorte que tous les besoins soient comblés, souligne Sarah Ouellette. On ne peut pas interdire aux gens de sortir si on ne leur donne pas d’autres options pour faire leurs courses. »

À la suite d’un article paru récemment dans Le Devoir disant que des personnes âgées en fin de vie auraient été poussées à quitter la résidence Ambiance, à L’Île-des-Sœurs, le Groupe Maurice a tenu à réagir par voie de communiqué. « Aucun transfert de résident en centre hospitalier ne s’est fait sans l’accord des personnes concernées, que ce soit les résidents eux-mêmes ou leur premier répondant, s’ils n’étaient pas en mesure de prendre une décision », affirme le Groupe. Toutes les familles contactées ont accepté le transfert des résidents et en ont compris la nécessité, ajoute-t-il. Des conversations parfois difficiles ont certes eu lieu, précise-t-on, devant la complexité d’une telle décision. Toutefois, le Groupe Maurice assure que l’équipe de professionnels d’Ambiance a offert un accompagnement continu ainsi que des explications claires permettant à ces individus de prendre une décision éclairée.

Trouver des plans B

Donner la même qualité de services dans un tel contexte de crise, c’est possible, mais il faut réinventer les méthodes. Comme celle de livrer des repas complets à la porte plutôt qu’à la salle à manger, « parfois jusqu’à 400 en même temps », en glissant sur le plateau toutes les consignes pour réchauffer les plats qui ont besoin de l’être : cela évite de se cantonner aux sandwichs en guise de menu.

En plus des plats chauds, on tente aussi de mettre un peu de chaleur dans les cœurs. Même la caméra d’entrée est mise à contribution. « Dans une des résidences, la cheffe des loisirs s’installe devant avec des pancartes et propose un jeu-questionnaire ! raconte Sarah Ouellette. D’autres font la tournée pour offrir un verre de vin — à deux mètres de distance évidemment. » Mine de rien, le personnel garde le contact, et le fait dans la bonne humeur.

Réfractaires aux nouvelles technologies ?

Alors que quatre autres résidences sont en construction à Laval, à Sainte-Julie et à Montréal, les défis de communication ne manquent pas au sein du vaste réseau provincial du Groupe Maurice, et sont mis à l’épreuve depuis la mi-mars.

Déjà bien implanté pour rejoindre tous les établissements et tous leurs résidents en temps réel, le système THEIA se décline de trois façons : chaîne de télévision communautaire, bornes interactives et, depuis peu, application mobile. Une diversité de moyens pour transmettre de l’information (de la composition des menus au changement d’horaire des activités en passant par le partage de photos prises lors de différents événements), peu importe le degré d’aisance de la clientèle.

« Il y a trop de stéréotypes qui persistent sur les rapports des aînés avec les nouvelles technologies, déplore Sarah Ouellette. Lorsque le soutien est accessible — nous offrons des cours pour la tablette —, les gens emboîtent le pas assez vite, et ça devient pour eux des outils. » Et leur conception doit être élaborée dans un esprit de convivialité. « À chaque étape, il a toujours fallu se poser la question : est-ce que ça apportera quelque chose à ces personnes ? Nos statistiques d’utilisation nous prouvent que l’on a fait tomber les barrières », se réjouit la conseillère.

Car peu importe notre âge, notre profession et notre lieu de résidence, la situation sanitaire au Québec évolue de jour en jour, à grande vitesse, de même que les directives des gouvernements et des autorités de santé publique. Ces bouleversements répétés constituent pour toute organisation un immense défi de communication, surtout lorsqu’elle doit prendre soin de clientèles plus vulnérables. En période de confinement, être capable de livrer un message clair et cohérent, c’est vital, reconnaît Sarah Ouellette. « On en a eu un bon exemple avec le changement de numéro de téléphone pour la ligne COVID-19. En plus du mémo papier, tous avaient la même information en même temps, et la plus récente. Puisque notre application est accessible à tout le monde, y compris aux familles et aux proches de nos résidents, c’est une autre façon de les rassurer. »

Ce que la COVID-19 nous enseigne

Sarah Ouellette voit dans cette pandémie une occasion de modifier notre perception à l’égard des aînés.

« On leur envoie beaucoup de mises en garde et on leur dicte beaucoup de précautions. C’est important qu’ils comprennent que cet isolement, un peu plus strict, ne leur enlève aucune importance. Et il ne faut pas minimiser la gravité de cette crise, qui est dangereuse. Mais les personnes âgées font aussi des actions bénévoles, et avec une touche d’amour dont l’effet est encore plus grand qu’en temps normal. Sans compter que beaucoup de leurs enfants, qui sont eux-mêmes parents, se rendent compte à quel point ils sont importants dans leur quotidien, que leur soutien est précieux. » Et Sarah Ouellette de conclure : « Il y a une grande vague d’amour en ce moment pour les aînés. Mais elle doit être encore plus grande, car ils nous manquent tous. »