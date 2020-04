L’Ontario maintient une croissance relativement faible du nombre de cas de COVID-19

L’Ontario signale mercredi 494 nouveaux cas de COVID-19 et 51 décès supplémentaires. Le nombre de cas a augmenté d’un peu plus de 6 % mercredi, poursuivant une tendance à la croissance relativement faible ces derniers jours.

Le bilan en Ontario est maintenant de 8447 cas confirmés, 385 décès et 3902 cas résolus. On compte actuellement 795 personnes hospitalisées, 26 de plus que mardi, mais le nombre de personnes en soins intensifs et sous respirateurs a légèrement diminué.

L’Ontario a effectué mardi un peu plus de 6000 tests — les autorités ont promis d’atteindre 8000 tests par jour à compter de ce mercredi.

Le gouvernement ontarien devrait par ailleurs dévoiler sous peu les détails de son plan pour lutter davantage contre la COVID-19 dans les quelque 600 centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), où l’on a recensé plus de 1200 cas.

Le premier ministre a déclaré mardi que les efforts seront maintenant tournés vers ces CHSLD, où 98 foyers d’éclosion spécifique ont fait jusqu’ici 145 morts.

Doug Ford a laissé entendre mardi que le nouveau plan comprendra notamment une augmentation du nombre de tests pour les résidents et le personnel, ainsi qu’un contrôle accru des infections. D’autre part, le personnel ne pourra plus travailler dans plusieurs établissements à la fois.