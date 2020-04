La liste des CHSLD et résidences touchés par la COVID-19

Pressé de toutes parts, le gouvernement du Québec a finalement dévoilé la liste des établissements pour personnes âgées touchés par la pandémie de coronavirus, mardi soir.

Plus de 140 centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et résidences privées pour aînés (RPA) se retrouvent sur la liste, répartis en trois catégories de couleur — et de gravité — en fonction du pourcentage de résidents contaminés par la COVID-19 par établissement.

Dans la catégorie « rouge », on retrouve ainsi 25 habitations fortement touchées, où entre 22 % et 89 % des bénéficiaires ont été déclarés positifs au virus. En pourcentage, c’est la résidence Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est la plus touchée, comptant 8 personnes contaminées, soit 89 % de sa clientèle. C’est par contre le CHSLD de Sainte-Dorothée, situé à Laval, qui dénombre le plus de cas de coronavirus à ce jour, soit 120 (62 % de ses bénéficiaires).

Dans 16 autres habitations, classées « orange », entre 15 % à 23 % des résidents sont contaminés par le virus. Le reste des établissements, classés « jaune », comprennent entre 1 % et 13 % de leurs bénéficiaires déclarés positifs à la COVID-19.

« Sur les 2600 résidences [à travers le Québec], 41 sont plus critiques, où on doit suivre la situation d’un peu plus proche », avait indiqué le premier ministre, François Legault, lors de son traditionnel point de presse de 13 h, mardi.

Puisque le nombre de cas évolue chaque jour, la liste sera mise à jour quotidiennement pour tenir la population au courant de la situation.