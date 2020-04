Des aînés abandonnés à leur sort en cas de pénurie de matériel médical?

Le Groupe Santé Sedna, qui détient près d’une vingtaine de résidences pour personnes âgées au Québec, a demandé la semaine dernière à son personnel médical de ne plus pratiquer la manœuvre de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et la ventilation manuelle à ses résidents en arrêt cardiorespiratoire atteints ou soupçonnés d’être atteints de la COVID-19 en cas de pénurie de masques N95. Cette directive a rapidement été retirée à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Daté du 2 avril, le communiqué interne du Groupe Santé Sedna, dont Le Devoir a obtenu copie, stipule qu’« une orientation exceptionnelle en matière de santé publique a été prise par l’organisation, dans ce contexte exceptionnel [crise de la COVID-19] ». Il est indiqué qu’en « l’absence immédiate de masques N95, nous demandons aux intervenants d’appeler le 911 et d’indiquer qu’il s’agit d’un code bleu COVID-19 positif, d’installer STAT le DEA sur le résident, et d’attendre les ambulanciers. NE PAS PROCÉDER à la RCR ni ventilation manuelle en l’absence de masques N95 ».

La directive, qui a suscité de vives réactions dans le personnel soignant, a été annulée dès le lendemain. Steve Flanagan, dont les services ont été retenus par le Groupe Santé Sedna, a assuré que la procédure n’a jamais été appliquée et qu’il n’y a pas de pénurie de masques N95 dans les résidences en question. « Cette directive a été retirée rapidement dans l’attente de nouvelles directives du ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS]», a-t-il indiqué au Devoir.

Le MSSS dit croire qu’une mauvaise interprétation d’une directive pourrait être à l’origine de la bévue. Un document envoyé par le MSSS le 2 avril mentionne qu’« en l’absence de matériel de protection, il est recommandé de ne pas ventiler le patient, ni de faire du bouche-à-bouche, mais plutôt d’utiliser immédiatement un défibrillateur », explique Robert Maranda, de la direction des communications du MSSS. « Il n’a jamais été question de ne pas procéder à des manœuvres de réanimation », explique-t-il.

Le MSSS a indiqué avoir « démontré clairement et rapidement son inquiétude face à cette directive [qui] faisait fi du consentement du résident et semblait ne pas tenir compte du niveau de soins requis et désiré par les résidents ».

« Dès que le MSSS a été mis au courant […], nous avons demandé immédiatement au groupe visé de surseoir immédiatement à cette directive. »

Bombe

« On avait une bombe entre nos mains. Ça n’avait aucun sens, a dit Sonia Mancier, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, secteur privé (FIQP). On ne peut pas demander à un professionnel de la santé de ne pas réanimer quelqu’un. Ça va à l’encontre des codes de déontologie, de l’obligation de porter assistance aux personnes en danger et d’offrir le même niveau de soins à tous les résidents. »

Sonia Mancier dit avoir été alertée rapidement de la situation par des infirmières inquiètes. « [Le Groupe Sedna] a fait une erreur, mais ils ont rapidement corrigé le tir », a-t-elle ajouté.

Le Groupe Santé Sedna comprend le Groupe Champlain, qui dit être « l’un des plus importants exploitants de CHSLD au Québec » avec 13 résidences, l’hôpital de réadaptation Villa Medica, et le Groupe Santé Valeo, qui possède cinq résidences dans la province.

Position commune des ordres

Par ailleurs, Le Devoir a appris que des discussions ont présentement cours entre les différents ordres professionnels représentant le personnel médical de la province relativement aux directives à donner à leurs membres en cas de pénurie de matériel médical. Une position commune serait adoptée par tous les ordres concernés dans l’éventualité où le Québec serait confronté à une telle situation.

Le Collège des médecins du Québec et l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec n’ont pas voulu nous accorder d’entrevues dans l’immédiat à ce sujet. « Nous allons attendre que [notre réflexion] soit terminée avant de [nous] prononcer publiquement », a mentionné le Collège des médecins.

Le réseau de la santé a encore des réserves de matériel médical pour quelques jours. En point de presse lundi, le premier ministre François Legault a indiqué que le réseau de la santé avait des stocks de gants pour 14 jours, de masques N95 pour 13 jours, de masques chirurgicaux pour 10 jours et de blouses pour 6 jours. Une cargaison de matériel médical est arrivée du Mexique la fin de semaine dernière. « [Cette cargaison] a été très bienvenue pour nos besoins au Québec », a spécifié le premier ministre Legault.