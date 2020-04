Plus d’accompagnateur pendant les accouchements à l'Hôpital général juif

Les femmes qui accouchent ne pourront plus être accompagnées d’un proche à l’hôpital général juif de Montréal, a appris Le Devoir. La directive, qui va plus loin que celle du ministère de la Santé, a été transmise vendredi au personnel soignant après des épisodes malheureux de patients récalcitrants aux consignes sanitaires.

Dans les dernières semaines, l’hôpital a sabré dans le nombre de visiteurs, conformément aux consignes du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Les visites sont désormais interdites dans les établissements de la province, sauf pour des motifs humanitaires — en contexte de naissance ou de fin de vie.

Ainsi, un proche peut accompagner une femme pendant l’accouchement et lors du séjour postnatal, à condition de ne pas poser de risque de contamination à la COVID-19. Le confinement à la chambre pour tous les parents est également demandé.

Comme d’autres, l’Hôpital général juif appliquait ces recommandations. Or, la directrice a brusquement changé vendredi, en début d’après-midi.

Les conjoints ne sont plus autorisés dans la salle d’accouchement ni à l’unité de soins postpartum, et ce pendant toute la durée de la pandémie. La directrice des services professionnels du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Louise Miner, en a informé le personnel touché dans un courriel interne dont Le Devoir a obtenu copie.

L’annonce en a fait bondir plus d’un. « Je comprends qu’on veuille diminuer les risques d’exposition au maximum, mais les patientes ont besoin de support émotionnel pendant l’accouchement, s’inquiète une médecin sous le couvert de l’anonymat. S’il n’y a personne pour les accompagner, ça risque d’être plus difficile pour elles de réussir à gérer la douleur. »

Le personnel médical est là pour assurer la sécurité des patientes, ajoute-t-elle, mais il ne faut pas négliger l’importance du support d’un proche pendant ce processus qui peut-être traumatisant. « Nous, on n’a pas une infirmière qui est avec la patiente à tout moment. On n’a pas les effectifs pour ça. »

La médecin craint même que des femmes préfèrent accoucher à la maison pour ne pas être séparé de leur partenaire. « Il y a déjà des femmes qui m’ont confié y songer si jamais ça devait arriver », souffle-t-elle. Puis de préciser : « Je crois que ce sera une minorité de gens, mais il y a un risque que ça survienne, c’est sûr. »

Cette décision pourrait être lourde de conséquences puisque les accouchements à domicile ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre par l’Ordre des sages-femmes du Québec. Les femmes doivent être redirigées vers des maisons de naissance ou des hôpitaux.

Patients récalcitrants

Selon nos informations, la nouvelle directive de l’Hôpital général juif divise le personnel du centre des naissances. Si on s’inquiète pour le bien-être des patientes, on s’inquiète aussi de celui des travailleurs. Car des femmes et leur proche ont fait fi des consignes en circulant dans les couloirs ou en refusant de porter un masque alors qu’ils présentaient des symptômes de rhume ou de grippe.

Invité à fournir des explications sur les raisons motivant leur décision, la direction des services professionnels du CIUSSS rattaché à l’hôpital général juif n’avait pas retourné nos appels où moment où ces lignes étaient écrites.

D’autres détails suivront.