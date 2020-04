Les psychologues offrent en vain leurs services à Québec

Près de 400 psychologues en pratique privée ont offert leurs services au réseau public dans le cadre de la crise de la COVID-19. Or, malgré les ressources limitées du réseau public en psychologie, le ministère de la Santé n’estime pas avoir besoin d’eux pour l’instant.

Dès les premiers jours de la crise, les psychologues Marika Audet-Lapointe et Régine Gagnon ont lancé un appel à leurs collègues. « On voulait voir si d’autres psychologues étaient intéressés à être impliqués. » Leur idée : créer une cellule spécifique en santé psychologique pour la COVID-19 et « concerter leurs expertises ». À ce jour, plus de 800 psychologues ont joint le regroupement « COVID-19 Psys engagés et en action » dont 385 se disent prêts à agir dès maintenant. Or, personne n’a répondu à leur invitation, s’indigne Mme Audet-Lapointe.

« C’est un peu comme si on était face à un édifice qui est en feu et qu’il y a plein de pompiers qui se regardent et se demandent comment ils vont l’éteindre. C’est le temps d’agir. »

Ces derniers jours, Le Devoir s’est entretenu avec de nombreux psychologues du secteur privé qui voulaient en vain se rendre utiles. Certains de façon bénévole ; d’autres en étant rémunérés. Il faut dire que, depuis le début de la crise, les consultations en clinique privée subissent des fortes baisses.

2000 C’est le nombre de psychologues dans le secteur public. Ils sont 4000 à pratiquer dans le secteur privé.

En plus du groupe de Mme Audet-Lapointe, certains se sont inscrits sur la plateforme gouvernementale « Je contribue » créée par le gouvernement Legault pour rallier toutes les ressources disponibles en santé. Après plusieurs jours d’attente, Karine (nom fictif) une psychologue de la Montérégie, s’est fait offrir une place d’aide-soignante ou d’agente administrative.

« Personnellement, je peux travailler un peu partout : en jeunesse, en CLSC, en psychiatrie, avec des adultes, en CLSC, je peux aider les professionnels autres à gérer leur stress, je peux faire de l’intervention de crise, traiter tous les traumas que ça amène. Les faits : ça n’intéresse personne. »

L’Ordre des psychologues du Québec a aussi confirmé au Devoir avoir écrit à la ministre de la Santé McCann, il y a deux semaines, pour lui signaler qu’ils étaient des centaines à offrir leur aide, a confirmé sa présidente Christine Grou. Cette dernière pense que les « besoins vont être grands pendant la pandémie. » Mais elle dit comprendre que le ministère soit débordé et ait d’autres priorités.

Pas d’urgence

Selon des sources proches du dossier, le ministère juge à cette étape-ci que le réseau n’a pas besoin de ressources supplémentaires en psychologie et peut répondre aux besoins à l’heure actuelle. L’idée de recourir à des ressources externes n’est pas exclue, mais on n’est pas encore arrivés là, nous explique-t-on.

Le réseau serait-il moins débordé qu’on le présume ? Personne n’était en mesure cette semaine d’évaluer l’incidence de la COVID-19 sur la demande en psychologie, qu’il s’agisse du ministère, du syndicat qui représente les psychologues ou encore de l’Ordre.

« Personne n’est en mesure d’évaluer le besoin actuel », fait valoir Christine Grou.

« Et on est encore moins capable d’évaluer ce qu’il sera ultérieurement parce qu’on ne sait pas combien de temps durera la pandémie et quelles seront ses conséquences. »

Ce qu’on sait par contre, c’est qu’il y avait déjà une pénurie de psychologues dans le réseau public avant le déclenchement de la crise.

Selon les milieux, la liste d’attente pour un rendez-vous avec un psychologue se mesure parfois en semaines ; souvent en mois. Alors que certains collègues sont réaffectés ailleurs pour contribuer à la lutte contre la COVID-19, des psychologues du réseau public craignent que l’attente n’aille en augmentant.

Mathieu (nom fictif), psychologue en deuxième ligne à Montréal, a expliqué que des collègues avaient été réaffectés ailleurs, leurs patients sont venus s’ajouter aux siens et à ceux des collègues restants. « Je comprends qu’il y ait une sorte de priorisation au niveau de la COVID-19 parce que c’est une maladie qui est fatale. Mais ça fait quand même plein d’usagers qui se retrouvent délaissés.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre avait pourtant invité les gens qui se sentaient anxieux ou stressés « au point de perdre le contrôle » à consulter. Le gouvernement avait d’ailleurs inclus les services privés en psychologie parmi la liste des services essentiels.

Quant à ceux qui ne peuvent pas assumer le coût d’une séance dans le secteur privé, la ministre de la Santé, Danielle McCann, leur a dit mardi qu’ils trouveraient de l’aide du côté des CLSC.

Vérification faite, les CLSC qui reçoivent des demandes de ce genre les adressent à des travailleurs sociaux dans la plupart des cas. Mais il n’y a pas de psychologues pour prendre le relais à court terme si la personne a besoin d’un suivi et d’un traitement en psychothérapie.

Par contre, le personnel du réseau a téléphoné, cette semaine, aux personnes qui sont déjà suivies en santé mentale ou sur la liste d’attente. Selon nos informations, 260 000 personnes ont été jointes sur les 325 000 concernées. L’appel visait à prendre de leurs nouvelles, mais aussi à s’assurer qu’ils étaient au courant des mesures de distanciation sociale.