Québec se bat pour trouver de l’équipement médical

Québec déploie des points de contrôle policiers aux abords et à l’intérieur de quatre nouvelles régions: l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie – Centre-du-Québec. La mesure « vise à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, à protéger la population quant à la COVID 19 », a fait savoir le gouvernement. Des exceptions sont prévues pour les parents d’enfants en garde partagée ou les personnes devant regagner leur résidence principale. Toute personne présentant des symptômes liés au virus sera cependant refoulée.

Après avoir sonné l’alarme mardi à ce sujet, François Legault a annoncé avoir reçu des commandes de matériel médical qui permettront au Québec de tenir une semaine avant d’être confronté à des ruptures de stocks. «On s'est amélioré par rapport à hier puis on continue de travailler fort à essayer de confirmer des commandes», a-t-il assuré. Tant les masques N95 que les masques de procédures, les blouses et les gants pourraient manquer dans sept jours, a-t-il précisé.