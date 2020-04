Où en est la propagation du coronavirus au Québec?

732 cas confirmés de la COVID-19 se sont ajoutés mardi au bilan québécois. Le total est désormais de 4162. Plus de 5600 personnes sont en attente du résultat d’un test, et 63 378 analyses se sont révélées négatives. On compte 31 décès dans la province.Suivez l’évolution du coronavirus au Québec et au Canada en consultant notre carte et nos graphiques interactifs . Les données illustrées y sont mises à jour quotidiennement.