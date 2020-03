Un «poumon artificiel» pour sauver des vies

Yvon Bureau - Abonné 31 mars 2020 09 h 07

Qui voudra du respirateur?

Il est réconfortant de constater que des comités d’éthiciens réfléchissent sur un protocole national de triage pour les soins intensifs, en cas de pénurie de ressources. Leurs réflexions éclaireront énormément les équipes de professionnels de la santé et des services sociaux qui auront des décisions majeures en regard des processus de priorisation. Ce sera tout un défi à relever! Le travail intense en interdisciplinarité leur sera d’un immense soutien et d’un grand secours.



Ce qui leur sera des plus salutaires, ce sont les choix éclairés et libres que leur auront laissé les plus vulnérables, les plus avancés en vie et en vitalité. Aptes, dans leurs droits de connaitre les avantages, les inconvénients et les risques des traitements intenses/massifs/possibles vs le COVID-19. Aptes, dans l’exercice de leurs droits d’accepter ou de refuser ou de faire cesser les traitements intensifs proposés. Si devenus inaptes, dans des directives anticipées de fin de vie; dans des mandats; dans des Directives médicales anticipées. C’est en amont que les discussions seront les plus appropriées et des plus prolifiques.



Tout cela, pour mieux prendre soin de soi, de ses proches, des ses soignants et de leurs établissements.



Bref, pour mieux prendre soin de la Vie et des vivants.