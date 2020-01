Québec fait marche arrière pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale

La ministre de la Santé, Danielle McCann, revient sur sa décision d’élargir l’aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladie mentale dès le 12 mars prochain. Elle tranchera la question seulement après avoir mené une « consultation élargie, complète » sur le sujet. « On a décidé de prendre une pause », a-t-elle annoncé lundi avant-midi.

Cette « pause » est nécessaire afin qu’un « consensus » sur l’élargissement de l’aide médicale à mourir émerge.

Mme McCann dit avoir décidé de faire marche arrière après avoir pris connaissance des réactions suscitées par sa décision de permettre l’aide médicale à mourir aux personnes souffrant de maladie mentale, et ce, sans débat préalable. « On est à l’écoute de la population et on a vu comment il y avait des inquiétudes par rapport à l’accès à l’aide médicale à mourir pour les personnes qui ont des problématiques sévères de santé mentale », a-t-elle expliqué en marge du Forum national sur l’évolution de la Loi sur les soins de fin de vie.

La ministre demande au Collège des médecins de « surseoir » à son projet de modification du Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques sur l’aide médicale à mourir. « On va d’abord continuer nos consultations de la population. […] On va prendre autant de temps que nécessaire pour vraiment qu’on arrive à un consensus social », a-t-elle affirmé dans une mêlée de presse, avant d’informer les représentants des partis d’opposition de sa volte-face.

Le président de la Commission des soins de fin de vie, Michel A. Bureau, a accueilli favorablement la volte-face de Mme McCann. « Le retrait du facteur de « fin de vie » n’inquiète pas beaucoup la Commission […]. Pour les maladies mentales, ça inquiète la Commission. Il y a des précautions à prendre. Il faut prendre le temps de faire. Nous sommes contents de réaliser d’abord que ça ne peut pas être fait rapidement. Ça peut prendre plusieurs mois », a-t-il déclaré devant un parterre de personnes intéressées.

La réflexion animée par la ministre québécoise de la Santé risque d’être grandement influencée par la décision d’Ottawa de légiférer afin de permettre ou encore d’empêcher les personnes atteintes de maladie mentale d’obtenir l’aide médicale à mourir. « Nous travaillons de façon très, très conjointe avec le gouvernement fédéral », a fait remarquer Mme McCann lundi.

Jugement Gladu-Truchon respecté

Les personnes aptes à consentir aux soins qui, comme Nicole Gladu et Jean Truchon, sont atteintes d’une maladie grave, incurable et qui éprouvent des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables ne pouvant être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables pourront obtenir l’aide médicale à mourir dès le 12 mars prochain, et ce, même si elles ne sont pas en fin de vie, a souligné Mme McCann lundi.

Le 11 septembre dernier, la Cour supérieure avait déclaré inconstitutionnelles les exigences de « fin de vie » de la législation québécoise et de « prévisibilité raisonnable de la mort naturelle » de la législation canadienne à respecter pour recevoir l’aide médicale à mourir. L’État « force » des personnes comme Nicole Gladu et Jean Truchon à « continuer une vie qui n’a plus de sens pour elles dans des conditions qu’elles jugent indignes et au prix de souffrances intolérables », écrivait la juge Christine Baudoin.

D’autres détails suivront.