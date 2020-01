Les autorités fédérales veulent rassurer la population

Les autorités fédérales ont cherché à rassurer les Canadiens à la suite de la découverte d’un premier cas du nouveau coronavirus chinois au Canada en affirmant que les risques de le contracter demeurent faibles.

L’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, et son adjoint, le Dr Howard Njoo, ont louangé les autorités ontariennes pour la rapidité de leur réaction à contenir le premier cas présumé connu qui a été rapporté samedi à Toronto.

Selon eux, cela prouve que les protocoles mis en place par les autorités sanitaires fonctionnent bien.

« La prise en charge du patient est conforme à toutes les procédures de contrôle et de prévention de l’infection, de sorte que le risque de propagation au Canada est faible », a déclaré le Dr Njoo.

Le Laboratoire national de microbiologie a mis au point un test diagnostique pour le nouveau coronavirus et collabore avec les laboratoires provinciaux pour étendre les capacités d’analyse à tout le pays, a-t-il rappelé. « Santé publique Ontario est en mesure d’effectuer des tests de dépistage, mais un échantillon doit être envoyé au laboratoire national à des fins de confirmation additionnelle. »

La Dre Tam a mentionné que le patient n’avait pas rapporté ses symptômes à son arrivée à Toronto. Toutefois, après avoir réclamé le lendemain une aide médicale, il a révélé aux premiers intervenants qu’il avait séjourné à Wuhan. L’homme demeure hospitalisé et a été placé dans une chambre à pression négative.

Le patient ontarien s’était rendu à Wuhan, en Chine, épicentre du coronavirus. Il a présenté des symptômes lors du vol le ramenant au Canada.

Suivi

Santé Canada est en train d’assister les autorités ontariennes avec le suivi des autres passagers qui étaient en contact étroit avec le cas.

« On est obtenu la liste des passagers et les autorités sont en train d’analyser la liste. On veut cibler les passagers qui étaient assis à deux mètres autour du malade. Il est possible que ceux-ci habitent une autre province ou un autre territoire. Si c’est le cas, on va envoyer les renseignements aux autorités de cette province ou ce territoire », a dit le Dr Njoo.

Ces personnes feront l’objet d’un suivi au cours des 14 prochains jours afin de voir si elles présentent des symptômes de type grippal.

La maladie a tué 56 personnes dans ce pays. Près de 2000 cas, dont trois en France et deux aux États-Unis, ont été recensés dans le monde. Malgré cela, L’Organisation mondiale de la santé n’a toutefois pas déclenché une alerte sanitaire à l’échelle mondiale.

Le Dr Njoo a dit qu’il ne serait pas surpris si d’autres cas étaient déclarés à court terme au Canada, « compte tenu des habitudes de déplacement » des Canadiens.

Il a tenu à rappeler que le nombre de cas à l’extérieur de la Chine demeurait peu élevé et que la propagation de ce virus « exige un contact étroit ».

Les autorités fédérales ont aussi conseillé à l’ensemble des voyageurs canadiens de « toujours prendre des précautions contre les maladies respiratoires et les autres maladies pendant leur voyage ».

« Il est très important qu’une personne tombant malade après un voyage informe à l’avance son fournisseur en soins en santé, y compris les ambulanciers, si elle a voyagé dans l’une des régions de Chine touchées et présente des symptômes de type grippal », a dit le Dr Njoo.