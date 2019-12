Les urgences débordent dans plusieurs régions du Québec

Les personnes malades devront prendre leur mal en patience en ce début des fêtes de fin d’année alors que les urgences des hôpitaux débordent déjà dans plusieurs régions du Québec.

En milieu de journée lundi, le taux d’occupation des civières dépassait la capacité maximale d’accueil dans près d’une cinquantaine d’hôpitaux. Les régions les plus touchées sont les Laurentides avec un taux d’occupation des urgences de 134 %, la Montérégie (127 %), Lanaudière (119 %), l’Outaouais (111 %), l’Estrie (110 %) et Montréal (108 %).

Dans la métropole, 13 des 21 établissements de santé se trouvaient en situation d’achalandage « très élevé », et plusieurs dépassaient leur capacité maximale de près de 50 %, selon la compilation d'Index Santé.

C’est l’Hôpital général Juif et le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine qui enregistraient les plus importants débordements, ayant atteint respectivement 164 % et 156 % de leur capacité.

Le CHU Sainte-Justine a d’ailleurs recommandé à la population la semaine dernière d’éviter de se présenter à ses urgences, alors que 350 patients ont été accueillis mercredi dernier, soit 150 de plus que la normale.

« La situation est encore très achalandée, on invite toujours les familles à développer le réflexe d’aller dans leur clinique quand ce n’est pas urgent », a indiqué lundi le service de communication de l’établissement.

Le mot d’ordre d’éviter les urgences du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) était aussi toujours d’actualité lundi. La veille l’établissement a indiqué qu’un bris de tuyau entraînait d’importants problèmes de logistique au personnel hospitalier. Les travaux de réparation pourraient perturber la situation encore plusieurs jours. Sur 51 civières, 47 étaient occupées en mi-journée lundi.

En Montérégie, sept établissements affichaient un achalandage « très élevé » et le huitième « élevé ». C’est à Hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield que le taux était le plus élevé, à 175 %. Pas moins de 24 patients s’y trouvaient depuis plus de 24 heures et 13 depuis plus de 48 heures L’Hôpital du Haut-Richelieu et l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe étaient aussi dans le rouge, dépassant de 35 % leur capacité d’accueil maximale.

Du côté des Laurentides, les établissements de santé en avaient aussi plein les bras. L’Hôpital de Saint-Eustache affichait un taux d’occupation des civières de 150 % vers 13 h. C’était plutôt 144 % à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, où 24 patients attendaient depuis 24 heures et 12 depuis plus de 48 heures.

Les régions de Laval, de Lanaudière, du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de l’Outaouais n’étaient pas en reste, avec des niveaux d’achalandage également « très élevé », mais dans une moindre mesure.

La situation était par contre considérée comme « normale » dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cas mineurs s’abstenir

Sur leur site Internet, les établissements de santé de la province ont affiché un rappel à la population, recommandant aux malades souffrants de problèmes moins graves — rhume, grippe ou gastro par exemple — de s’abstenir de se présenter aux urgences et de plutôt se tourner vers leur médecin de famille, une clinique d’hiver ou même de joindre le 811 pour demander conseils à une infirmière.