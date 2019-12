Hausse «alarmante» du vapotage chez les jeunes de la région de Québec

Une étude menée dans 32 écoles de la région de Québec démontre que l’usage de la cigarette électronique augmente très vite chez les jeunes. En trois ans, la proportion d’élèves du secondaire ayant déjà vapoté est passée de 32 à 44 %.

D’emblée, la proportion de jeunes vapotant tous les jours est passée de 1 à 6 % au cours de la même période.

L’étude menée auprès de 20 000 jeunes entre 2016-2017 et 2018-2019 a été réalisée par des chercheurs du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. Il s’agit de la recherche la plus aboutie à avoir été menée sur le sujet au Québec à ce jour.

Pour les chercheurs, ces données sont carrément « alarmantes », d’autant plus que la grande majorité des jeunes sondés estiment que la cigarette électronique ne pose aucun risque pour la santé.

Or, cette perception fait en sorte que les jeunes se permettent de vapoter plus, et dès lors consomment de fortes quantités de nicotine, a expliqué le pédiatre Richard E. Bélanger, qui a cosigné l’étude. « La nicotine est un puissant stimulant », a-t-il souligné en racontant avoir vu de jeunes patients qui éprouvaient des douleurs thoraciques et des palpitations.

D’emblée, les jeunes qui vapotent sont plus nombreux à commencer à fumer que les autres, selon l’étude. Ainsi, après trois ans, ils sont 23 % à fumer parmi ceux qui vapotaient, contre 5 % chez ceux qui ne vapotaient pas au départ.

D’autres détails suivront.