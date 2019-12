Les cliniques d’hiver de retour

Les cliniques d’hiver seront de retour plus tôt cette année et se déploieront à compter de lundi. Lancée en janvier dernier, cette mesure vise à désengorger les salles d’attente des urgences, débordées pendant la saison froide. Les patients souffrant de problèmes mineurs — et n’ayant pas de médecin de famille — peuvent consulter l’une des cliniques désignées, qui s’engagent à prolonger leurs heures de rendez-vous et à rendre disponible davantage de médecins et d’infirmières. Entre le 14 janvier et le 15 mars 2019, 28 916 patients ont consulté l’une des 71 cliniques d’hiver déployées grâce à un investissement de 1,5 million de Québec. Cette année, le gouvernement a prévu un montant de 3 millions de dollars.