«Iniquités» dans les places en CPE

Les milieux défavorisés ont 2,5 fois moins de places en centres de la petite enfance (CPE) que les quartiers les mieux nantis. Cette offre « inéquitable » pénalise les enfants les plus vulnérables, qui ont pourtant le plus à gagner des services éducatifs offerts dans les CPE, prévient la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Dans deux rapports obtenus par Le Devoir, la Santé publique sonne l’alarme : tandis que le nombre de places en CPE connaît une stagnation, la fréquentation des services de garde privés non subventionnés a explosé, notamment chez les enfants les plus défavorisés.

La proportion d’enfants démunis ayant fréquenté exclusivement un service de garde non subventionné a augmenté de 10 points de pourcentage en cinq ans, entre les années 2012 et 2017, à Montréal.

Cette hausse est jugée « préoccupante » et peu étonnante, compte tenu de la montée en flèche des places en services de garde privés non subventionnés, dont le nombre dépasse désormais celui des places en CPE dans l’île de Montréal.

Depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Charest en 2003, les gouvernements ont fait le choix politique de favoriser les garderies privées aux dépens des CPE. Les enfants de milieux défavorisés en ont payé le prix, selon la Direction régionale de santé publique de Montréal.

« Au cours des dernières années, la DRSP [Direction régionale de santé publique] a fait valoir dans différents contextes l’importance de développer le réseau des CPE en privilégiant l’accès aux enfants de milieux défavorisés […]. Malheureusement, malgré les nombreux messages portés en ce sens depuis presque 10 ans, force est de constater que les iniquités d’accès aux CPE pour les enfants de milieux défavorisés demeurent inchangées à Montréal », indique un des deux rapports qui seront dévoilés lundi.

Le privé d’abord

L’accès aux CPE fait du surplace à Montréal. Les deux tiers (66 %) des enfants démunis n’ont jamais fréquenté un CPE (comparé à 46 % des enfants mieux nantis). La proportion d’enfants en services de garde non subventionnés, elle, est désormais deux fois plus grande dans l’île de Montréal qu’ailleurs au Québec, indique la Santé publique.

Le nombre de places en garderies privées non subventionnées a connu une hausse « fulgurante » de 554 % dans l’île de Montréal entre les années 2009 et 2016. C’est un rythme de croissance presque huit fois plus rapide que celui des places en CPE.

Résultat : les garderies privées non subventionnées offrent désormais 33 % des places en services de garde éducatifs à Montréal, comparativement à 28 % pour les CPE. Ceux-ci offraient 38 % des places en 2009.

La Santé publique recommande au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de créer en priorité des places en CPE dans quatre quartiers montréalais — correspondant au territoire des CLSC de Montréal-Nord, Saint-Michel, Parc-Extension et LaSalle.

Ces quartiers les plus défavorisés ont 2,5 moins de places en CPE que les secteurs les mieux nantis (12,5 % des enfants de 0 à 4 ans dans le quintile le plus défavorisé, comparé à 29,5 % dans le quintile le plus favorisé). Ce sont pourtant les enfants les plus vulnérables qui ont le plus besoin des services des CPE, souligne la Santé publique.

« Les connaissances les plus à jour indiquent que c’est dans les CPE que l’on retrouve les niveaux de qualité de service les plus élevés. Les services y sont gratuits, notamment pour les enfants de familles prestataires de l’aide sociale. De plus, les CPE ont des liens privilégiés avec les professionnels du CLSC, notamment en vertu des protocoles d’entente entre les CLSC et les milieux de garde pour réserver des places aux enfants vulnérables sur le plan socioéconomique ou développemental », indique la Santé publique.

Manque de choix

Isabelle Laurin, chercheuse à la DRSP et coauteure des deux études, souligne que le but n’est pas de « faire peur aux parents » qui envoient leurs enfants en service de garde privés. « Des services de garde non subventionnés, il y en a d’excellente qualité, et des CPE de moins bonne qualité aussi », nuance-t-elle. La loi 143, entrée en vigueur au printemps 2019, risque d’augmenter la qualité de tous les services éducatifs, publics et privés, estime la Santé publique.

« La préférence des parents reste le CPE, mais on ne peut pas dire que les parents ont le choix dans certains territoires à Montréal », précise la Dre Catherine Dea, responsable du Service de développement des enfants à la DRSP de Montréal.

« Une proportion de 20 % des enfants de milieux défavorisés a une vulnérabilité développementale, et l’offre actuelle de CPE est déficiente et inéquitable. Ça nous préoccupe », précise-t-elle.

Avantage aux mieux nantis

Une série de politiques mises en place depuis une quinzaine d’années ont favorisé les garderies privées : levée du moratoire sur l’établissement de nouvelles garderies privées (2003), bonification du crédit d’impôt pour frais de garde (2009 et 2015) et modulation des tarifs de garde (2015). Par contre, le gouvernement Legault vient de rétablir le tarif unique, fixé à 8,25 $ par jour, ce qui est une bonne nouvelle pour les CPE.

66 % À Montréal, les deux tiers des enfants démunis n’ont jamais fréquenté un CPE.

D’autres facteurs ont contribué à la hausse de fréquentation des garderies non subventionnées par les enfants des quartiers démunis, selon la DRSP de Montréal.

Les parents de quartiers mieux nantis sont plus susceptibles de se mobiliser pour avoir un CPE. En outre, les enfants de milieux aisés entrent plus tôt en service de garde, entre autres parce que la mère retourne travailler. Cela donne un avantage aux familles nanties, d’autant que la fratrie a la priorité pour une place en CPE.

Agir tôt

La Santé publique estime que le gouvernement devrait diriger vers les services de garde une partie du programme Agir tôt, mis en place par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

« Il est bien plus important d’avoir accès à un orthophoniste à l’âge de 2 ou 3 ans qu’à l’entrée à l’école. Plus on agit tôt, plus l’intervention est efficace », dit la Dre Catherine Dea.

La DRSP de Montréal recommande par ailleurs aux ministres de la Famille et de l’Éducation de « travailler en étroite collaboration » à l’implantation des maternelles 4 ans, dont les services sont aussi insuffisants dans les milieux défavorisés.