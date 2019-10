Un grand temps d’écran lié à une moins bonne santé

Un élève de sixième année du primaire sur cinq (21 %) passe plus de quatre heures par jour devant un écran pour ses loisirs. Ces enfants « hyperconnectés » ont une moins bonne santé physique et mentale que les élèves qui utilisent moins leur écran. Ils présentent aussi un risque plus élevé de décrochage scolaire.

Ces données sont tirées d’une nouvelle étude de la Direction régionale de santé publique de Montréal. Pas moins de 13 380 élèves de sixième année d’écoles publiques et privées des réseaux francophone et anglophone de Montréal ont participé à cette enquête menée en 2017, mais dont les résultats sont rendus publics mardi.

La majorité (60 %) des élèves de sixième année respectent l’utilisation recommandée de moins de deux heures par jour de temps-écran de loisirs. Ces enfants rapportent un meilleur état de santé, une plus grande satisfaction à l’égard de la vie, ils dorment davantage et ont une plus grande estime de soi que les utilisateurs intensifs des écrans.

L’étude a mesuré le temps d’écran consacré aux loisirs, et non aux tâches scolaires ou au travail (pour les adultes).

Les adultes sont moins nombreux (16 %) à passer quatre heures et plus par jour devant un écran pour leurs loisirs. Les 18-34 ans (19,9 %) et les 65 ans et plus sont plus nombreux que les 35-64 ans (11,8 %) à utiliser leurs écrans de façon intensive. « L’utilisation intensive est associée à une mauvaise santé générale et mentale, à davantage de détresse psychologique élevée, à une mauvaise qualité de sommeil et à des insatisfactions dans différentes sphères de la vie », indique l’étude.

« Il est important de souligner que la nature de nos travaux ne permet pas d’établir de lien de causalité, précise le document. On ne peut pas ainsi conclure que les écrans sont à la source des problèmes observés ou que c’est la présence de problèmes qui incite à davantage de temps-écran. Il est fort possible que les deux dynamiques soient simultanément présentes. Quoi qu’il en soit, il demeure que la santé des utilisateurs intensifs d’écrans est considérablement moins bonne selon plusieurs indicateurs. »

D’autres détails suivront.