La pilule abortive passe mal au Québec

La pilule abortive peine à s’implanter dans les cliniques d’avortement au Québec. Près de la moitié d’entre elles ne l’offraient toujours pas aux femmes en avril 2019, plus d’un an après sa mise en marché, révèle une nouvelle étude. Des barrières réglementaires et administratives demeurent, notamment en raison des exigences imposées par le Collège des médecins.

En tout, 49 cliniques proposent un service d’avortement aux Québécoises. Mais seulement 26 (soit 53 %) ont adopté cette façon de procéder à l’aide d’un médicament, précise l’étude La pilule abortive au Québec en 2019 : pourquoi n’est-elle pas plus accessible ?. Rendue publique vendredi matin, elle a été menée par l’Institut femmes, sociétés, égalité et équité (IFSEE) de l’Université Laval.

« Il reste beaucoup de travail à accomplir pour faire en sorte que les Québécoises puissent se prévaloir d’un véritable choix entre l’avortement chirurgical et l’avortement médical », constate l’une des auteures principales, Marie-Soleil Wagner, de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Approuvée par Santé Canada en juillet 2015, la pilule abortive Mifegymiso est arrivée au Québec en janvier 2018, un an après toutes les autres provinces canadiennes. Un retard principalement attribué aux réglementations de Santé Canada.

Dans la foulée de son autorisation sur le territoire québécois, l’équipe de recherche est allée à la rencontre de 37 médecins — 25 médecins de famille et 12 obstétriciennes-gynécologues — à travers la province dans le but de déterminer « les facteurs qui influencent la prescription de la pilule abortive par les professionnels de la santé ».

Si tous les participants s’entendent pour dire que cette méthode est « plus facile, plus efficace, et plus intéressante » que l’approche chirurgicale pour les femmes souhaitant interrompre leur grossesse, des barrières s’érigent devant l’implantation de cette option.

Manque de personnel infirmier et de médecins, absence de directives ministérielles claires, difficulté d’accès en région ou encore délais d’approbation des nouveaux protocoles : les obstacles sont nombreux. De plus, une « culture chirurgicale » continue de régner dans certaines cliniques. Plusieurs professionnels ont des réticences ou même des préjugés sur l’avortement médical, qui « requiert de faire un counseling différent, d’assurer un suivi aux patientes et de faire confiance aux femmes dans leur capacité de déclencher leur avortement, elles-mêmes, chez elles »

Exigences strictes

Et c’est sans parler des exigences du Collège des médecins du Québec, qui impose des normes et directives cliniques parmi les plus strictes de tout le Canada. « Près du tiers des participantes estimaient que les directives du Collège étaient exigeantes, en particulier au regard des ressources nécessaires, de la formation requise, de la limite de la durée de gestation à 63 jours, de la nécessité d’échographie de datation et de la remise d’une fiche aux patientes », peut-on lire dans l’étude.

Les personnes interrogées estiment également qu’un certain flou règne quant à savoir quelle formation est vraiment nécessaire ou qui peut prescrire le médicament.

Résultat, peu de professionnels de la santé peuvent réellement offrir cette option, et ils sont encore moins encouragés à la recommander.

Pourtant, ailleurs dans le monde, la pilule abortive est de plus en plus prescrite non seulement par des médecins, mais aussi par des infirmières, des sages-femmes, des infirmières assistantes, des médecins assistants et des pharmaciens. Il est aussi possible de se procurer le médicament en ligne dans certains pays.

Le Québec en retard

Pour la docteure Édith Guilbert, de la Faculté de médecine de l’Université Laval, qui a également supervisé l’étude, « les standards actuels de [la] pratique ne suivent ni l’évolution de l’acceptation sociale de l’avortement, ni la libéralisation progressive de l’avortement, ni l’évolution des pratiques médicales, ni les développements de la formation médicale, ni les données scientifiques ».

« Le réseau actuel de médecins des cliniques d’avortement du Québec ciblés pour adopter cette pratique a non seulement peine à offrir cette nouvelle option, mais ne répond possiblement pas à la demande de la population », poursuit Mme Guilbert.

Elle rappelle que d’autres provinces canadiennes ont réussi sans problème à implanter l’avortement médical. Après les 18 premiers mois d’accessibilité de la pilule abortive, plus de 40 % des femmes de Colombie-Britannique et plus de 30 % des Ontariennes obtenant un avortement s’en prévalaient. Au Québec, après la première année, cette proportion n’était que de 9 %.