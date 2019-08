L'obésité abdominale a doublé en trente ans au Québec

Les Québécois prennent du ventre et ont dû desserrer de plusieurs crans leurs ceintures depuis 40 ans, révèle une étude inédite sur l’évolution du tour de taille. Selon ces données, 2,3 millions d’adultes au Québec souffrent d’obésité abdominale, soit deux fois plus qu’en 1990.

Cette première recherche menée par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur l’évolution du tour de taille au Québec démontre que beaucoup plus d’adultes qu’on ne le croyait sont à risque de maladies cardiaques, d’hypertension ou du diabète de type 2, autant de conditions associées uniquement aux personnes obèses ou en surpoids.

Et cela, parce que des données comparées sur près de 40 ans signalent une augmentation nette du tour de taille moyen d’environ 8 centimètres (6 cm chez les hommes et 10,5 cm chez les femmes), peu importe le poids.

La situation est d’autant plus préoccupante, affirme l’auteur principal de cette recherche, le Dr Benoît Arsenault, professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), que plusieurs études considèrent le tour de taille comme un facteur plus prédictif de certains problèmes de santé que le seul indice de masse corporelle (IMC), utilisé depuis belle lurette.

« On utilise l’IMC depuis longtemps pour déterminer le poids santé, mais ce n’est pas toute l’information. Le tour de taille, qui est l’indice d’accumulation du tissu adipeux dans l’abdomen, semble plus important », affirme le Dr Arsenault.

Selon ce chercheur, ces données relèguent ainsi jusqu’à 20 % des Québécois non obèses dans le rang des personnes à risque de souffrir de maladies cardiovasculaires et de diabète.

« Même chez des individus de poids normal, de plus en plus de gens développent une masse adipeuse au niveau de l’abdomen. Pour eux, le risque d’infarctus, bien documenté, est aussi élevé que pour des gens obèses », affirme le Dr Arsenault.

Surprise de taille

En bref, 40 % des adultes de 18 à 74 ans au Québec présentent un tour de taille considéré comme à risque par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soit 102 cm pour les hommes et 88 cm pour les femmes. Des données agrégées tirées de l’Enquête canadienne sur les mesures de santé (ECMS) de Statistique Canada, et de l’Étude québécoise sur la santé cardiovasculaire (EQSCV) démontrent que l’obésité abdominale a plus que doublé depuis 1990 chez les femmes (de 21 % à 48 %) et les hommes (14 % à 32 %).

Si on remonte aux années 1980, le bond observé est encore plus important, puisque le nombre d’adultes aux prises avec un ventre généreux a quintuplé, passant de 7,5 % à 38,8 %.

Amplitude chez les jeunes

Au total, un homme sur trois et une femme sur deux se retrouvent dans cette nouvelle catégorie de patients à risque de problèmes de santé associés à l’excès de poids. Et le phénomène frappe tous les groupes d’âge sans exception.

Une réalité qui inquiète le Dr Arsenault, car l’obésité abdominale est cinq fois plus présente chez les jeunes aujourd’hui qu’au début des années 1980. Le tour de taille a gonflé en moyenne de 9 cm chez les jeunes femmes de 18 à 34 ans, contre 2,5 cm chez les hommes. Seulement un jeune sur 50 affichait un surplus abdominal il y a 40 ans, contre un jeune sur cinq aujourd’hui.

« C’est la donnée la plus inquiétante, car l’impact de ce surplus abdominal se développe à long terme, et la génération actuelle risque d’avoir une espérance de vie en santé plus courte que les précédentes », déplore-t-il.

Le revers de la sédentarité

Ce chercheur montre du doigt les problèmes habituels, soit la chute de l’activité physique au profit d’activités sédentaires, conjuguées à l’omniprésence de la malbouffe et des aliments transformés dans les assiettes.

Mais à son avis, la prévalence exacerbée de l’obésité abdominale et de l’obésité tout court ne doit plus être associée à la seule volonté des individus. « Des dizaines d’autres facteurs entrent en jeu, dont l’alimentation, le stress, la pollution atmosphérique, l’accès aux déplacements actifs et les inégalités sociales. L’environnement alimentaire s’est dégradé, le nombre de commerces de restauration rapide a explosé. Notre environnement est en cause, et la solution passera par des politiques favorisant des modes de vie plus sains », croit-il.

Évolution de l’obésité abdominale Âge 1981 1990 2009-2013 18 à 34 ans 2% 8% 19% 25 à 64 ans 12% 21% 45% 65 à 74 ans 17% 34% 65%

Le rôle de la consommation d’aliments riches en graisses, en sucre et en sel dans les surplus adipeux dans l’abdomen et dans certains organes, comme le foie, a été mis en évidence par certaines études. L’alimentation moderne favoriserait donc non seulement l’excès de poids, mais aussi des morphologies de type « pomme » plutôt que « poire », confirme le Dr Arsenault.

« L’industrie du vêtement va devoir s’adapter à ces nouvelles morphologies. Mais la bonne nouvelle, c’est que la perte de poids se produit d’abord dans l’abdomen lors d’une remise en forme. Il reste du travail à faire, car peu de professionnels de la santé tiennent compte du tour de taille dans les bilans de santé. Nous espérons que plus de médecins y porteront davantage attention grâce à ce rapport », souligne le Dr Arsenault.

Se serrer la ceinture

Les Québécois ne sont pas seuls à recalibrer leurs ceintures, car le même phénomène s’observe partout au Canada et en Occident.

C’est lors d’une étude menée au Royaume-Uni dans les années 1950 que le lien entre le tour de taille et l’état de santé a été tracé pour la première fois. On avait alors constaté que les chauffeurs des fameux autobus rouges à deux étages, derrière le volant toute la journée, requéraient une plus grande taille de pantalon et étaient en moins bonne santé que les employés passant d’un étage à l’autre pour contrôler les billets.

Malgré tout, l’indice de masse corporelle (IMC), égal au poids divisé par la taille au carré (kg/m2), a été retenu depuis des années comme l’indicateur par excellence du « poids santé », de l’embonpoint et de l’obésité, bien qu’il ne soit pas toujours aussi éclairant pour prédire l’état de santé que le tour de taille, affirme le Dr Arsenault.

« Le tour de taille a permis de raffiner les projections sur l’impact du surplus adipeux sur la santé. Cela peut être expliqué par l’impact de la graisse au niveau viscéral sur plusieurs facteurs, notamment la concentration de lipides dans le sang, l’hypertension artérielle et la résistance à l’insuline », peut-on lire dans l’étude de l’INSPQ