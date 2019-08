Québec crée de nouvelles bourses pour contrer la pénurie de préposés aux bénéficiaires

Le gouvernement crée un nouveau programme de bourses pour attirer des préposés aux bénéficiaires dans le réseau de la santé. Au total, 2000 bourses de 7500 $ seront octroyées à la grandeur du Québec.

Trois ministres s’étaient déplacés pour en faire l’annonce dans un établissement de Québec : Danielle McCann (Santé), Marguerite Blais (Aînés) et Jean Boulet (Travail).

« On a besoin de ces gens-là, […] on a besoin de les valoriser le plus possible », a déclaré la ministre responsable des Aînés en désignant trois préposés aux bénéficiaires qui avaient été invités à participer à l’annonce.

Pour obtenir ces bourses, les candidats devront suivre une formation de 870 heures en établissement et à domicile. Ils devront aussi obtenir leur diplôme d’études professionnelles (DEP). Les bourses seront assorties d’un contrat de deux ans dans l’établissement où se fera la formation.

Cette formation leur donnera accès au métier de préposé aux bénéficiaires, mais également à celui d’auxiliaire en services sociaux, a souligné la ministre McCann.

Le gouvernement québécois, qui investit 15 millions de dollars dans ce programme, fait face à une pénurie criante de personnel dans le système de santé. Le réseau compte 41 500 préposés aux bénéficiaires, mais le ministère de la Santé estime qu'il faudra en embaucher 32 500 autres d’ici cinq ans pour répondre aux besoins des Québécois.