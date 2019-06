La première chaire de recherche sur la santé cardiaque des femmes au Québec, octroyée par Coeur + AVC et l’Université McGill, sera officiellement lancée le 1er juillet. Ce projet de recherche est dirigé par la docteure Natalie Dayan, professeure adjointe à la Faculté de médecine de l’Université McGill et directrice en médecine obstétrique à la Division de médecine générale interne du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Elle a expliqué dans un communiqué que « cette initiative nous offre une occasion incroyable d’approfondir nos connaissances et d’aider les femmes à réduire leur risque de maladies du coeur et d’[accident vasculaire cérébral], en optimisant l’allaitement immédiatement après l’accouchement ».