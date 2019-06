De l’héroïne mauve contenant du fentanyl circule à Montréal

Photo: Rick Bowmer Associated Press

La crise des surdoses ne s’estompe pas au pays et une nouvelle substance extrêmement dangereuse vient de faire son entrée sur le territoire de la métropole, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’héroïne mauve, aussi appelée « Purp » ou « Purple », consisterait en un mélange d’héroïne, d’OxyContin et de fentanyl ou de carfentanil, ce qui inquiète sérieusement les autorités. Dans une note interne obtenue par La Presse canadienne, le SPVM confirme que son service d’analyse et de renseignement a été informé de la présence de cette drogue dure dans la grande région de Montréal. D’après la description des policiers, la substance se présente sous forme de poudre de couleur mauve ou de « mastic de couleur mauve ».