Avis de recherche suite à deux nouveaux cas de rougeole

Deux nouveaux cas de rougeole ont été confirmés dans la métropole par la Direction de la santé publique de Montréal (DRSP), qui lance un avis de recherche de personnes possiblement exposées au virus.



Il s’agit des premiers cas secondaires en 2019, soit des personnes ayant été exposées à des patients atteints de la maladie, portant à sept le nombre de cas à Montréal depuis le début de l’année.



L’un des deux nouveaux cas aurait potentiellement contaminé d’autres personnes, en ayant circulé dans plusieurs lieux situés dans l’ouest de l’île, entre le 11 et le 14 mai. Il aurait contracté la rougeole car il faisait partie du personnel soignant d’une personne infectée, malgré le fait qu’il ait déjà reçu deux doses du vaccin. L’autre cas a été contaminé par un membre de sa famille atteint du virus, mais avait déjà été isolé.



« Il est très difficile de retracer l’ensemble des contacts que l’on doit protéger rapidement et la fenêtre pour les protéger est quand même assez courte », a déclaré en point de presse la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, pour expliquer cet appel à la population. Elle estime d’ailleurs à quelques centaines le nombre de personnes ayant potentiellement été exposées au virus par le patient nouvellement infecté.



La DRSP demande à la population de vérifier sa protection à la rougeole. Sont considérées comme telles les personnes ayant déjà reçu un diagnostic de rougeole par un médecin, ou ayant déjà reçu deux doses de vaccin.



L’organisation gouvernementale met en garde les personnes plus à risques, soit les enfants âgés de moins d’un an, les femmes enceintes n’ayant pas reçu deux doses de vaccin et qui n’ont jamais contracté la maladie, et les personnes au système immunitaire affaibli par une maladie ou un traitement. Elle met d’ailleurs en place des cliniques de vaccination et encourage les personnes ayant potentiellement des risques de contracter le virus à se faire vacciner. Les personnes qui sont à risque de complications sont également priées par la DRSP de contacter Info-Santé au 811 afin d’être dirigées vers un établissement de santé, pour évaluer la nécessité de se voir offrir un traitement préventif.



La DRSP recommande de surveiller l’apparition des symptômes de la rougeole d’ici le 14 juin. Il s’agit de forte fièvre, de toux, de nez qui coule, de yeux rouges et larmoyants. Des rougeurs apparaissent sur le visage entre deux à quatre jours suivant l’apparition des premiers symptômes, pour s’étendre sur le reste du corps durant au moins trois jours.