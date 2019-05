La légalisation du cannabis a multiplié les cas d’intoxication chez les enfants

Depuis la légalisation du cannabis au Canada l’automne dernier, de plus en plus de mineurs se retrouvent à l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) en raison d’une intoxication.

L’établissement a enregistré 26 cas traités pour intoxication ou usage du cannabis depuis l’entrée en vigueur de la loi légalisant la substance au pays, le 17 octobre dernier. Parmi eux, neuf étaient âgés de moins de sept ans. À titre de comparaison, l’hôpital traitait un enfant de ce groupe d’âge pour intoxication au cannabis tout au plus tous les trois ans, avant la légalisation.

On ne laisse pas traîner des médicaments sur le comptoir, ça devrait être pareil avec le cannabis.

« Dans [le cas des plus jeunes], c’est souvent accidentel. Les parents font des brownies ou des biscuits au pot et laissent ça traîner sur le comptoir de cuisine. Mais un enfant qui passe par là, son réflexe, ça va être d’en prendre sans se poser de question », explique l’urgentologue et toxicologue au HME, Dominic Chalut.

Il appelle ainsi les parents et l’ensemble de la population à faire preuve « d’extrême prudence ». « On ne laisse pas traîner des médicaments sur le comptoir, ça devrait être pareil avec le cannabis ».

Le médecin souligne aussi l’importance de comprendre que ces substances psychoactives ont des effets « très considérables » sur les enfants. En raison de leur petite taille et leur poids léger, ils sont plus vulnérables et ressentent d’autant plus les effets de cette drogue.

« On reçoit des enfants complètement désorientés, qui perdent l’équilibre, vomissent. Certains ont même du mal à respirer, ou à l’inverse, ils sont très agités », souligne le Dr Chalut. Dans des cas plus graves, les enfants ont subi des convulsions et ont dû être hospitalisés à l’unité de soins intensifs pédiatriques.

Une situation d’autant plus inquiétante alors que les produits comestibles de cannabis — croustilles, muffins, boissons, bonbons — seront disponibles à la vente dès octobre prochain. « Il faut protéger nos enfants de ce type de produits. Mais surtout comme société, on devrait se demander : voulons-nous vraiment que des drogues psychoactives se retrouvent dans des aliments inoffensifs comme des bonbons ou des biscuits ? » laisse tomber le Dr Chalut.