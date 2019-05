Santé mentale des jeunes: hausse des hospitalisations et des visites à l’urgence

Les hospitalisations et les visites à l’urgence pour des troubles de santé mentale des jeunes de 5 à 24 ans ont presque doublé au cours des 10 dernières années au pays, révèlent des données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Ces chiffres comparent les taux de la période 2006-2007 aux plus récents, datant de 2017-2018. Ils ont augmenté chaque année durant cette période. Cela signifie potentiellement deux choses, selon l’ICIS. D’abord, on peut penser que les jeunes vont chercher de l’aide quand ils en ont besoin. Mais les statistiques pourraient cacher une autre réalité : une lacune dans les soins, qui font que les jeunes qui souffrent de tels problèmes ne reçoivent pas d’aide en première ligne et qu’ils se retrouvent à l’hôpital en situation de crise.