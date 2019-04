Changements climatiques: des médecins s’inquiètent pour la santé des Québécois

Une grande coalition de médecins lance cet avertissement : les changements climatiques constituent la plus grande menace pour la santé des Québécois.

Constatant dans leurs urgences les effets du réchauffement du climat et de toutes ses conséquences médicales, ils déclenchent un « Code bleu » : celui qu’on crie quand un patient est en arrêt cardiaque, a expliqué Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin résidente en médecine familiale et porte-parole de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACME).

L’ACME a organisé une conférence de presse mardi matin à Montréal, avec une longue liste d’organisations de professionnels de la santé, pour appeler les citoyens à se mobiliser contre les changements climatiques.

Pour eux, le lien entre les changements climatiques et la santé est clair : la population devra faire face à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, des insectes responsables de divers problèmes comme la maladie de Lyme voient leur territoire décupler avec le réchauffement du climat et la pollution est responsable de crises d’asthme et d’autres problèmes cardiorespiratoires.

Ces professionnels de la santé invitent les Québécois à faire pression sur les élus pour demander des changements rapides, tels que la réduction de la dépendance au pétrole, une transition vers le transport collectif et le transport actif, et l’accélération du verdissement des villes.

De telles actions vont diminuer les visites à l’urgence des hôpitaux, les hospitalisations et les maladies chroniques, font-ils valoir.

Ils seront aussi de la grande manifestation de la Semaine de la Terre qui aura lieu samedi prochain.