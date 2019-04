Le CHU Sainte-Justine inaugure le projet de Technopôle en réadaptation pédiatrique

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine s’agrandit : le projet de Technopôle en réadaptation pédiatrique a été inauguré lundi à Montréal.

Un nouveau bâtiment de 7060 mètres carrés sur trois niveaux a été construit sur le site du Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) du CHU Sainte-Justine.

Il permettra notamment de proposer un espace de création et d’innovation entre chercheurs, cliniciens, jeune et famille pour faire avancer les recherches en réadaptation pédiatrique.

« Ce nouvel espace […] deviendra un pôle d’attraction incontournable pour de nombreux experts, et ce, au bénéfice des jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles et leur famille, qui pourront profiter des plus récentes percées en réadaptation pour se développer au meilleur de leur potentiel et s’accomplir pleinement au sein de notre collectivité », a déclaré la ministre de la Santé, Danielle McCann, en conférence de presse lundi matin.

Annoncé en juillet 2017, le bâtiment devait initialement ouvrir ses portes à l’été 2018. Le projet représente un investissement de 31,32 millions de dollars, partagé entre les deux paliers gouvernementaux, et avec la contribution du CHU Sainte-Justine et d’autres partenaires.