Les infirmières ne peuvent pas refuser de faire des temps supplémentaires

Les infirmières ne pourront pas faire une « journée normale de travail » lundi. Le Tribunal administratif du travail leur ordonne d’accepter sans condition toute demande de temps supplémentaire obligatoire (TSO) et de tirer un trait sur la grève prévue. « L’action concertée de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), prévue le 8 avril, risque de porter préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit », a statué le tribunal vendredi. La FIQ — qui représente quelque 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres travailleurs — doit indiquer à ses membres d’accepter de faire du TSO lundi « lors de situations urgentes et exceptionnelles, comme en temps normal, sous réserve de leurs obligations déontologiques ».