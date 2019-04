Les infirmières refuseront de faire des heures supplémentaires obligatoires le 8 avril

Accablées par les heures supplémentaires obligatoires, devenues un quotidien plutôt qu’une situation d’exception, les infirmières refuseront d’en faire lundi prochain en signe de « ras-le-bol » généralisé.

« Les professionnelles en soins veulent pouvoir choisir leur santé physique et mentale, leur vie personnelle et familiale. Elles veulent, comme la grande majorité de la population, vivre une journée normale de travail », a lancé la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Nancy Bédard, lors d’une conférence de presse mardi à Montréal. La FIQ représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins à travers la province.

Le 8 avril, qui sera donc une Journée nationale sans heures supplémentaires obligatoires, « doit servir d’électrochoc pour tous les gestionnaires du réseau », estime Mme Bédard.

