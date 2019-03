Le service d’obstétrique de l’Hôpital de La Sarre rouvrira le 14 avril

Fermé depuis le 21 février en raison d’un manque d’infirmières en gynécologie, le service d’obstétrique de l’Hôpital de La Sarre, en Abitibi-Ouest, rouvrira finalement ses portes le 14 avril prochain.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, en a fait l’annonce par voie de communiqué jeudi.

Après avoir rencontré des élus de la région à bout de patience, la ministre a lancé un appel à l’aide dans l’ensemble des établissements de la province cette semaine afin de trouver des ressources disponibles pour aller prêter main-forte temporairement à La Sarre. La ministre McCann prévoyait toutefois de pouvoir envoyer des ressources dès la semaine prochaine.

Au total, 10 infirmières se rendront en Abitibi-Témiscamingue d’ici le 14 avril. Six infirmières proviennent du CHU Sainte-Justine, une du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et trois autres de la clinique Prenato.

Ces dernières « vont rester en fonction de leurs disponibilités », a précisé au Devoir le ministère de la Santé et des Services sociaux, indiquant que leurs « frais de déplacement et d’hébergement seront remboursés ».

« Mon souci était de régler, à court terme, la rupture de service en obstétrique-natalité et de m’assurer que les usagers, et tout particulièrement les femmes enceintes, puissent recevoir les soins et les services qu’ils sont en droit de recevoir », a déclaré Mme McCann.

La fermeture du service d’obstétrique depuis fin février force les femmes enceintes de la ville à faire au moins une heure de route pour aller accoucher à Rouyn-Noranda ou à Amos.

Au début du mois de mars, une femme a même dû accoucher sur une civière à l’urgence de l’Hôpital de La Sarre sans obstétricien ou gynécologue.