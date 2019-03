Santé Canada rappelle la nécessité de vacciner les enfants contre la rougeole

Devant la recrudescence de la rougeole au pays ces derniers mois, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, appelle les professionnels de la santé à prendre le temps d’informer et rassurer les parents sur la nécessité de vacciner leurs enfants contre la maladie.

« Le décès d’un enfant dû à la rougeole, ne serait-ce que d’un seul, est quelque chose d’inacceptable », a-t-elle déclaré par voie de communiqué mardi après-midi se disant « très inquiète de la réapparition au Canada et ailleurs dans le monde de certaines maladies évitables par la vaccination ».

Souvent confondue avec la varicelle, la rougeole touche surtout les enfants de moins de cinq ans ainsi que les femmes enceintes. Le virus est toutefois beaucoup plus grave et l’un des plus contagieux que l’on connaisse. Il reste dans une pièce ou sur une surface jusqu’à deux heures après le départ de la personne infectée.

Depuis le début de l’année, 19 cas de rougeole ont déjà été rapportés au Canada. Ils ont été signalés par le Québec, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest. Selon Santé Canada, 12 cas seraient encore actifs en ce moment.

Au Québec, où deux cas ont été signalés depuis janvier, la grande majorité des nouveau-nés reçoivent le vaccin contre la rougeole. Selon les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 95 % des nouveau-nés reçoivent la première dose du vaccin. Mais seulement 85 % des enfants reçoivent la deuxième dose, six mois plus tard, nécessaire pour être complètement immunisé.

Fausses informations

À l’heure d’Internet, nombre de fausses nouvelles ou de campagnes de désinformation circulent sur les réseaux sociaux. De quoi semer le doute chez les parents qui finissent par avoir « plus d’inquiétude sur la prévention que sur la maladie » elle-même, regrette Mme Tam.

À son avis, les professionnels de la santé ont leur rôle à jouer dans cette bataille permanente entre la vérité et la désinformation. « La façon de s’entretenir avec ceux qui s’interrogent sur les vaccins peut avoir un impact sur leur confiance et les aider à décider de faire vacciner leurs enfants. […] J’encourage mes collègues, les professionnels de la santé, à prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions des parents inquiets. J’encourage aussi les parents et les tuteurs à poser des questions et à chercher des sources d’information fiables et crédibles pour les aider dans leur cheminement. »

Une situation qui touche aussi d’autres pays développés, où l’on croyait la maladie éliminée. Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d’alarme devant l’augmentation des cas de rougeole dans le monde, notant un bond d’environ 50 % des cas signalés l’an dernier par rapport à 2017.