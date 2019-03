Parkinson: des chercheurs montréalais font une percée

En étudiant des personnes aux prises avec un problème de sommeil bien particulier, des chercheurs montréalais qui font partie d’un groupe international ont réussi à prédire avec plus de précision la progression du Parkinson — une autre étape franchie vers le développement de médicaments pour cette maladie, croient-ils. Le problème de sommeil qu’ils ont étudié est appelé « trouble comportemental en sommeil paradoxal ». Il a été étroitement lié à la maladie de Parkinson, dont il est en fait l’un des symptômes précoces. Les personnes présentant ce symptôme « miment » leurs rêves pendant leur phase de sommeil REM : si elles rêvent qu’elles font du café, elles font les gestes qui y sont liés, par exemple activer la machine et brasser le café. Ceux qui ont ce trouble de sommeil vont développer une maladie neurodégénérative ; pour la moitié, ce sera le Parkinson, et pour d’autres, une forme de démence.