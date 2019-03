Le Pharmachien se dit victime de menaces et d’attaques

Le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard, mieux connu sous le nom du Pharmachien, a lancé un cri du coeur lundi se disant victime « d’une série de menaces, d’attaques et de tentatives d’intimidation » depuis la publication d’un texte sur l’injection de vitamine C.

« Je comprends que mon implication dans le dossier de la vitamine C ne plaît pas à tout le monde. Mais on devrait être capables d’être en désaccord sans que ça génère ce type de comportements inquiétants. Ce n’est PAS normal », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux lundi midi.

Il explique avoir été la cible de menaces d’internautes souhaitant « régler [son] cas » et lui « faire perdre [son] émission ». Certains sont allés jusqu’aux appels à porter plainte « massivement » contre lui à l’ordre professionnel des pharmaciens ou à faire pression sur le diffuseur de son émission, Radio-Canada et au Fonds Telus qui la finance. « J’ai dû m’expliquer avec eux à ce sujet samedi d’ailleurs », précise-t-il.

Et ce n’est sans parler de la publication de l’adresse de son lieu de travail sur Internet ou encore des appels au boycottage des livres de sa conjointe, qui n’a pourtant « absolument rien à voir là-dedans ». « Je vous épargne évidemment les pages et les pages d’insultes, où on me souhaite entre autres d’avoir un cancer, où on rit de mes problèmes de fertilité avec ma conjointe, où on me dit que j’ai besoin de « la p’tite pilule bleue », où on me dit que je suis « s’ul bord de mourir », etc. »

M. Bernard assure prendre ces menaces très au sérieux et garder précieusement les messages problématiques au cas où il devrait prendre « les mesures légales nécessaires pour que ça cesse ».

C’est son billet « Injection de vitamine C. La cause vs la réalité » — publié sur son site initialement le 3 juillet 2018 et mis à jour une dizaine de fois depuis — qui a mis le feu aux poudres. S’appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles sur le sujet, il avait démontré le manque de preuves sur l’efficacité des injections de vitamine C pour traiter le cancer.

Il a également « émis certains doutes » quant à l’implication du député Youri Chassin, de la Coalition Avenir Québec, dans ce dossier. En février, ce dernier a indiqué qu’il déposerait une pétition citoyenne pour demander à Québec d’autoriser les prescriptions de perfusions de vitamine C en complément des traitements pour le cancer.

S’il sait pertinemment que ces menaces n’ont pour but que de lui « faire peur [et le] faire taire », le pharmacien confie avoir « atteint la limite de ce [qu’il est] capable de prendre psychologiquement dans cette affaire. » « Si vous jugez, comme moi, que le lobbying politique actuel quant au dossier de la vitamine C injectable mérite une attention plus soutenue de la communauté scientifique et médicale, je vous invite à vous faire entendre. Car moi, j’ai besoin d’une pause », poursuit-il.