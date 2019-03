Le combat pour libérer notre attention

La libération de notre attention pourrait être le combat moral et politique de notre époque. » Cette phrase, tirée de l’essai publié l’année dernière par James Williams, ex-éthicien chez Google, fait état de l’immense influence des téléphones intelligents sur nos vies et de la reprise de contrôle qui s’annonce impérative. Cependant, la tâche s’annonce ardue parce que, dans notre cerveau, les appareils connectés accaparent notre attention, créant littéralement une dépendance.

Si l’attention humaine est si facilement hameçonnée par ce qui fait bip, qui clignote ou qui vibre, c’est parce que c’est un réflexe de survie profondément ancré en nous. Les signaux de l’environnement les plus saillants décrochent notre attention. L’attention sert à trier la multitude de stimuli qui nous entourent. Une fois l’élément le plus saillant détecté, notre attention s’y braque, tel un faisceau. Cependant, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la source de la nouveauté se trouve au fond de notre poche.

« Puisque l’information était rare, n’importe quel nouvel élément s’additionnait à votre compréhension de la vie. Vous aviez la pleine capacité de vous y pencher et de l’intégrer dans votre portrait général du monde », écrivait plus loin James Williams, qui a obtenu un doctorat en philosophie à l’Oxford Internet Institute après avoir passé 10 ans chez Google, dans Stand out of our Light : Freedom and Resistance in the Attention Economy.

Le cerveau est optimisé pour accomplir une seule tâche à la fois. Quand une multitude de stimuli se présentent à nos sens, seulement certains d’entre eux se frayent un chemin jusqu’à notre esprit conscient. Les autres, qui demeurent subliminaux, sont éliminés avant d’être analysés en profondeur. Le « multitâche » n’est donc possible que si l’une des actions est accomplie automatiquement sans solliciter notre attention.

Même en demeurant déposé sur la table, un téléphone intelligent peut exercer une distraction suffisante afin de diminuer les ressources cognitives disponibles pour réaliser d’autres tâches. Dans une étude américaine publiée en 2017, les chercheurs postulaient que les ressources consacrées à la suppression de l’attention déployée automatiquement au téléphone n’étaient pas disponibles pour d’autres tâches.

L’imprévisibilité des notifications que les applications d’un téléphone intelligent distribuent renforce la capture de l’attention, selon Jacob Amnon Suissa, professeur à l’École de travail social de l’UQAM.

« Skinner avait travaillé avec des pigeons, puis sa théorie avait été appliquée à l’industrie des jeux et du hasard. Sur la machine au casino, vous avez toujours trois ananas ; mais pour gagner, il vous en faut quatre. Sur le téléphone, on ne sait jamais quand on va recevoir une demande ou un message. Ça se traduit par un état d’alerte constant », explique l’auteur de Sommes-nous trop branchés ?, paru aux Presses de l’Université du Québec en 2017.

La recette parfaite

Pour créer le besoin, les concepteurs d’applications misent sur une recette en quatre étapes. Un déclencheur attire notre attention, comme l’apparition d’une notification sur Facebook. Une occasion d’action se présente ensuite à nous — faire dérouler la liste des alertes. Puis il faut une pincée d’incertitude, un peu de surprise. Que se passe-t-il donc ? Enfin, nous avons l’option de nous investir dans cette interaction en laissant un message ou en partageant une publication.

Quand une chose agréable se cache derrière la pastille de notification, une décharge de dopamine est libérée dans notre cerveau.

Ce neurotransmetteur provoque un sentiment de plaisir. Le corps humain en fait normalement usage afin de renforcer certains comportements positifs, comme l’alimentation, les relations sexuelles ou l’approbation sociale.

À mesure que ce cycle de récompense se reproduit, la décharge de dopamine en vient à précéder le moment où l’utilisateur apprend en quoi consiste la notification.

Ainsi, l’apparition du déclencheur est suffisante pour procurer le moment de plaisir, même si l’information obtenue en fin de compte ne contribue pas au bien-être.

Performances perturbées ?

D’après une revue de la littérature conduite en 2017 par des psychologues de l’Université Temple, aux États-Unis, il n’est pas possible de dire que l’utilisation fréquente d’un téléphone intelligent perturbe les performances cognitives.

Certes, à court terme, l’attention des utilisateurs est accaparée, mais les impacts à long terme sur la mémoire ou sur le système de récompense sont incertains. Cette technologie, jeune et en constante évolution, est un objet de recherche difficile à saisir, observent-ils.

La perturbation du niveau de dopamine est à l’origine de plusieurs dépendances. La cocaïne, la nicotine et l’alcool provoquent chimiquement une augmentation de la concentration de dopamine dans le cerveau. Les téléphones intelligents, pour leur part, peuvent produire une dépendance comportementale, comme les jeux de hasard, par exemple.