Infirmières praticiennes: le délai de 30 jours est aboli

D’ici l’adoption d’un règlement permettant aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) de poser des diagnostics, le délai prescrit de 30 jours pour qu’un patient consulte un médecin sera aboli par le Collège des médecins. Depuis 2007, une IPS peut identifier un problème de santé courant et proposer un traitement. Le patient doit toutefois consulter un médecin dans les 30 jours pour obtenir un réel diagnostic. Si ce délai est désormais aboli, les IPS ne sont pas pour autant autorisées à poser un diagnostic et devront attendre que « le Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées soit modifié » d’après l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Un projet de règlement doit être déposé fin avril.