Danielle McCann veut réduire les indemnités de départ des cadres en santé

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a déposé mardi le projet de loi 7 qui réduit de moitié l’indemnité de départ des cadres du réseau de la santé et des services sociaux. Il prévoit que, lorsqu’un poste de cadre est aboli, l’indemnité de fin d’emploi équivaut à un maximum de 12 mois de salaire. Mme McCann y voit de « nombreux avantages », y compris la possibilité pour l’État de « dégager certaines sommes » qui seront réinjectées dans le réseau de la santé et des services sociaux. La veille, l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) disait craindre que le gouvernement Legault sabre leur rémunération.