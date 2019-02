Plus de pouvoirs pour les infirmières praticiennes

Photo: iStock

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) a manifesté son ouverture afin d’autoriser les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) à diagnostiquer des problèmes de santé courants spécifiques et six maladies chroniques, soit le diabète, l’hypertension, l’hypercholestérolémie, l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique et l’hypothyroïdie. L’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ) a qualifié cette ouverture du CMQ de « moment historique ». Mais il reste, selon l’AIPSQ, encore beaucoup de rattrapage à faire par rapport aux pratiques ailleurs au pays. Même son de cloche du côté de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. La ministre de la Santé, Danielle McCann, s’est réjouie elle aussi de l’ouverture manifestée par le CMQ.