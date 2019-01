Débordements dans plusieurs salles d’urgence du Québec

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Plusieurs salles d’urgence d’hôpitaux québécois affichaient mardi un nombre de patients qui dépasse largement la capacité des civières. D’après la compilation publiée par le site Web Index Santé, la région la plus touchée est celle de la Montérégie. Sept des huit hôpitaux du territoire rapportent une présence sur civières supérieure à 100 %. Sur l’île de Montréal, les salles d’urgence de 12 des 21 hôpitaux débordent de patients. Dans les Laurentides et dans Lanaudière, la proportion est de 189 % à l’hôpital Pierre-Le-Gardeur et de 155 % à l’Hôpital de Saint-Eustache. À Québec, les pires achalandages des 13 salles d’urgence sont relevés à l’hôpital Saint-François-d’Assise (153 %) et à l’hôpital de l’Enfant-Jésus (152 %).