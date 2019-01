Québec s’occupera des soins bucco-dentaires des enfants qui ont eu un cancer

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec couvrira à l’avenir les frais des soins bucco-dentaires des enfants qui ont eu un cancer. De lourdes et coûteuses opérations leur sont souvent nécessaires après des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. « Nous allons réparer cette grave injustice et alléger le fardeau des familles », a déclaré la ministre de la Santé, Danielle McCann, vendredi. Le programme entrera en vigueur le 1er avril. Chaque année, près de 300 enfants reçoivent un diagnostic de cancer au Québec. « Les survivants » ont trois à quatre fois plus de risques que les autres enfants d’avoir des problèmes dentaires à l’âge adulte. Les traitements médicaux requis peuvent atteindre des coûts pharaoniques, de l’ordre de dizaines de milliers de dollars. Or, actuellement, la Régie de l’assurance maladie du Québec ne couvre pas les soins orthodontiques ni les implants.