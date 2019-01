Forte occupation des salles d’urgence au Québec

De très nombreuses salles d’urgence d’hôpitaux du Québec affichaient jeudi un taux d’occupation des civières supérieur à 100 %. C’est le cas pour cinq des huit salles d’urgence de la Montérégie. À l’Hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, et au Centre hospitalier Anna-Laberge, de Châteauguay, l’occupation est supérieure à 200 %. Parmi les six hôpitaux de la région de Québec qui supportent un taux qui dépasse les 100 %, les pires débordements sont observés à l’hôpital Saint-François-d’Assise et à l’Hôpital de L’Enfant-Jésus. L’occupation est aussi très élevée sur la Côte-Nord à l’hôpital Le Royer, à Baie-Comeau, et à l’Hôpital de Sept-Îles. Il en est de même à l’hôpital Pierre-Le-Gardeur, à Terrebonne, et au Centre hospitalier régional de Lanaudière, à Joliette.