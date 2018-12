Une personne sur quatre est proche aidante

Pas moins de 25 % des Québécois de 15 ans et plus jouent le rôle de proche aidant au Québec, mais beaucoup ne se perçoivent pas ainsi ou n’en ont pas conscience, révèle une présentation faite à la consultation sur la proche aidance qui se tient à l’Université Laval.



« Beaucoup ne se reconnaissent pas dans ce rôle », a expliqué Sophie Éthier, professeure à l’École de travail social de l’Université Laval et experte dans le domaine. Les proches aidants ont souvent « une résistance inconsciente » à s’identifier », a-t-elle souligné. Pourquoi ? Notamment parce que cela revient à reconnaître « l’irréversibilité » de la condition de la personne aidée et la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve.



Environ 200 proches aidants et représentants d’organismes sont réunis à l’Université Laval pour nourrir la réflexion du gouvernement sur sa Politique nationale pour les proches aidants.



En matinée, la ministre Marguerite Blais a dit qu’elle se donnait jusqu’à fin 2019 pour la concevoir. Elle a aussi souligné qu’elle souhaitait que l’exercice soit non partisan. Les députés Harold Lebel (PQ), Francine Charbonneau (PLQ) et Catherine Dorion (QS) y participent d’ailleurs. « On a toutes les formations politiques ce matin », s’est félicitée Mme Blais.



Parmi les enjeux à surveiller, la professeure Éthier a soutenu qu’il ne fallait pas « idéaliser et normaliser le rôle de proche aidant », car cela privait les gens de choisir de jouer ce rôle ou non. Elle évalue d’ailleurs que 40 % des proches aidants n’ont pas « choisi » de jouer ce rôle.



« Tout ne doit pas reposer sur leurs épaules », a-t-elle ajouté en insistant sur la nécessité de leur offrir des services. D’emblée, la majorité des proches aidants travaillent et dans 24 % des cas, plus de dix heures par semaine. En moyenne, cela se traduit par une réduction de revenu annuelle de 16 000 $.