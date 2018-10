Des prescriptions du médecin pour le… musée? Bientôt possible au MBAM.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Un médecin qui vous donne une prescription pour le… musée ? Ce sera désormais possible, et les ordonnances seront acceptées au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). L’initiative de l’institution muséale et de l’organisation Médecins francophones du Canada (MFdC) serait la première en son genre dans le monde, selon le MBAM. À compter du 1er novembre, les médecins membres de l’organisation pourront prescrire à leurs patients des visites au musée, qui seront alors gratuites. L’idée est de permettre aux patients et à leurs proches (famille et aidants) de profiter des bienfaits de l’art sur la santé. Les visites muséales pourront être prescrites aux personnes souffrant de maladies mentales comme physiques.