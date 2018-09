Plus de 8000 surdoses d’opioïdes mortelles au Canada

Ottawa — Le Canada a maintenant perdu, depuis janvier 2016, plus de 8000 personnes en raison de surdoses apparemment liées à la consommation d’opioïdes. Au cours des trois premiers mois de l’année, 1036 décès liés aux opioïdes ont ainsi été rapportés, selon les dernières statistiques dévoilées par l’Agence de la santé publique du Canada mardi. Une hausse constante par rapport aux mêmes périodes en 2016 et en 2017. Au Québec, 82 décès ont été constatés entre janvier et mars 2018 ; en Ontario, 320 ; en Alberta, 203 ; en Colombie-Britannique, 390. À ce rythme, pas moins de 328 personnes pourraient ainsi perdre la vie au Québec en 2018. Du côté de la Colombie-Britannique, le chiffre pourrait atteindre plus de 1500 personnes, en Alberta, plus de 800 et en Ontario, près de 1300 autres victimes pourraient perdre la vie au terme de l’année. Des décès constatés entre janvier et mars dernier, 94 % ont été classés comme des surdoses accidentelles et 73 % de celles-ci impliquaient la drogue fentanyl.