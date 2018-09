Un médecin en… 36 heures, promet la CAQ

En élargissant les heures d’ouverture dans certains groupes de médecine de famille (GMF) et en révisant le mode de rémunération des médecins de famille, la Coalition avenir Québec (CAQ) croit possible de garantir que tous les Québécois auront bientôt un médecin… et qu’ils pourront le voir en moins de 36 heures.

François Legault dévoilera dimanche matin la stratégie caquiste pour améliorer une situation qui relève d’un débat récurrent : l’accès à un médecin de famille.

Les orientations Quatre promesses sont mises de l’avant par la CAQ avec l’horizon 2022 en point de mire : - Que tous les Québécois aient un médecin de famille — ce que le parti pense pouvoir atteindre par la révision du mode de rémunération (modèle ciblé : mixte). - Accélération du déploiement de l’accès adapté — soit des plages de consultations à court terme. - Augmentation des heures d’ouverture des GMF et des CLSC - Poursuivre le déploiement du Rendez-vous santé Québec (prise de rendez-vous par Internet).

La promesse d’avoir accès à un médecin de famille en 36 heures comporte une particularité : la CAQ inclut dans le calcul l’accès à une super infirmière.

