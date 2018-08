Épuisement dans le réseau de la santé

Un nouveau sondage confirme l’état d’épuisement de nombreux travailleurs du réseau de la santé. La CSN a sondé plus de 12 000 de ses membres dans le secteur de la santé et arrive à la conclusion que près de 54 % d’entre eux présentent une détresse psychologique élevée. Pour 88 % de ces personnes, le travail est « totalement » ou « partiellement » lié à cet état. Le sondage montre également que la majorité des travailleurs juge que le réseau souffre de la surcharge de travail, du manque de personnel et du manque de reconnaissance. Le tiers des répondants affirme également être incapable de réaliser toutes les tâches demandées lors d’un quart de travail. Aussi, près de la moitié y arrive seulement en rognant régulièrement sur ses pauses et ses heures de repas. « Les indicateurs sont au rouge », s’alarme le syndicat, qui fait un lien entre les réformes des dernières années, les compressions budgétaires et la détresse du personnel.