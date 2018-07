Des souches mutantes de VIH circulent en Saskatchewan

Amsterdam — Des souches mutantes de VIH qui circulent en Saskatchewan entraînent le développement plus rapide de maladies liées au sida chez la population autochtone, affirme une nouvelle étude. La recherche du Centre d’excellence sur le VIH/sida de la Colombie-Britannique et de l’Université Simon Fraser a été présentée jeudi dans le cadre de la Conférence sur le sida à Amsterdam. Elle montre que les souches du VIH en Saskatchewan présentent des niveaux élevés de mutations immunorésistantes comparativement à celles d’autres régions du Canada et des États-Unis. Les taux d’incidence du VIH en Saskatchewan sont parmi les plus élevés en Amérique du Nord, avec des taux plus de dix fois supérieurs à la moyenne nationale dans certaines régions en 2016.